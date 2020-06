Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per possibili forti temporali

In conseguenza alla possibilità di forti temporali che potrebbero interessare diverse zone del Veneto, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando fino a stanotte lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni). Le previsioni indicano una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali da sparsi su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale a locali altrove. Non si escludono locali fenomeni intensi in particolare tra zone montane centro-orientali e pianura centro-orientale.