Allerta Meteo Veneto: da domani possibili temporali in montagna

Da oggi fino alla mezzanotte di giovedì il tempo in Veneto sarà a tratti instabile con possibilità di qualche rovescio e temporale, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Specie sulle Dolomiti e nella giornata di giovedì non è escluso qualche rovescio\temporale intenso. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla) e possibili fenomeni franosi superficiali nel bacino dell’Alto Piave, nel caso di temporali forti.