Allerta Meteo Veneto: previsti forti rovesci, grandine e vento

In Veneto, a partire dalle ore centrali di oggi, si registra una fase di instabilità in particolare sui settori nord-orientali della regione con probabili rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Dolomiti e in successiva estensione alle Prealpi orientali e localmente tra pedemontana orientale e pianura nordorientale. Dal pomeriggio di oggi e sino alle prime ore di domani, si prevedono possibili fenomeni localmente intensi con forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione del civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti e valida sino alle ore 8 di domani mattina, per le aree dell’Alto Piave, del Piave pedemontano e, nel Veneto Orientale, per quelle del Livenza, del Lemene e del Tagliamento.