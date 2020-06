Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per tempo instabile

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un “avviso di attenzione“ per tempo instabile e perturbato, con precipitazioni diffuse, più frequenti e persistenti sulle zone centro-settentrionali della regione, anche con rovesci e temporali, specie sulle zone montane e pedemontane.

La fase più intensa è prevista per il pomeriggio di oggi e il primo mattino di domani, con una possibile ripresa dell’instabilità con qualche rovescio o locale temporale nel pomeriggio. Per Borca di Cadore (Belluno) si segnala il livello 2 di attenzione rinforzata per colate detritiche.