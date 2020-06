Caldo e incendi: in Sicilia domani allerta rossa

Stato di preallerta domani in Sicilia per le ondate di calore e il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di pre-allerta per l’intera isola dalla mezzanotte del 16 giugno e per le successive 24 ore. Livello rosso solo per le province di Catania e Caltanissetta.

“Un minimo in quota, in lento allontanamento verso l’area balcanica, causerà oggi ancora instabilità diffusa sul nostro Paese, con piogge e temporali a prevalente evoluzione diurna, specie lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Domani si prevedono ancora fenomeni d’instabilità su Triveneto, Emilia-Romagna e sulle zone interne del centro-sud; la discesa dell’area depressionaria principale verso la Francia, causerà dal pomeriggio un peggioramento sul Nord-Ovest. Mercoledì le piogge interesseranno soprattutto il settentrione, mentre sulle altre zone i rovesci saranno più isolati.”