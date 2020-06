Allerta salmonella nel salame: il Ministero della Salute ritira alcuni lotti [MARCA e DETTAGLI]

E’ allerta salmonella nel salame: la notizia giunge direttamente dal Ministero della Salute. Il richiamo è relativo a un lotto di prodotto alimentare richiamato dal mercato perché pericoloso per presenza di Salmonella.

Si tratta di un lotto di salame nostrano dolce e con aglio a marchio Mariga Giuseppe & C. sas. Il prodotto interessato è il lotto 170/2020 distribuito in singole unità da 700 gr. Il salame richiamato è stato prodotto da Mariga Giuseppe & C. sas nello stabilimento di Monticello Conte Otto (VI) in via Dell’Industria, 14/E. Secondo quanto riferito dal Ministero, il richiamo è stato reso necessario “per positività alla Salmonella”

Si invitano i consumatori a prestare attenzione alle suddette informazioni e, nel caso di acquisto del prodotto, di non consumarlo ma restituirlo al punto vendita.