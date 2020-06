Devastante alluvione in Turchia, strade come fiumi, case allagate e auto spazzate via a Kestel: morti e dispersi [FOTO e VIDEO]

Un’alluvione lampo causata dalle piogge torrenziali ha provocato almeno 5 vittime nella Turchia nordoccidentale. L’alluvione ha colpito il distretto di Kestel, nella provincia di Bursa, nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, spazzando via 5 membri di una famiglia e intrappolando una donna con disabilità all’interno della sua abitazione. Stamattina, i soccorritori hanno ritrovato il corpo della donna e recuperato i cadaveri di 4 delle persone trascinate via dalla furia dell’acqua. Continuano, invece, le ricerche della persona dispersa.

La devastante alluvione ha spazzato via le auto e distrutto i veicoli e i terreni destinati all’agricoltura intorno a Kestel (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Suleyman Soylu, Ministro dell’Interno, che ha visitato Kestel per monitorare le operazioni di soccorso, ha dichiarato che le precipitazioni che si sono abbattute sull’area sono state “ben al di sopra delle medie stagionali”. Le operazioni di soccorso sono condotte da oltre 257 uomini, ha reso noto la protezione civile di Ankara (AFAD).