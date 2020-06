Alluvioni dopo piogge torrenziali in Romania: codice rosso in 7 province [FOTO]

Dopo le piogge torrenziali che negli ultimi giorni si sono abbattute sulla Romania, vaste regioni del Paese sono interessate da alluvioni e acqua alta. Al momento non si registrano vittime ma in 46 località di 22 diverse province, il maltempo ha provocato danni ingenti. L’emergenza continuerà anche nei prossimi giorni, secondo quanto previsto dall’Istituto nazionale di idrologia che ha emesso il codice rosso per 7 province del paese balcanico, fra le altre quelle di Bihor, Neamt, Suceva, Vasluj.

Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, alcune immagini delle alluvioni in atto.