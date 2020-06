André-Hubert Roussel diventa presidente di Eurospace

L’Assemblea Generale dell’organizzazione Eurospace ha nominato André Hubert Roussel a capo di Eurospace in sostituzione di Jean Loic Galle.

In occasione della nomina, André-Hubert Roussel, Presidente esecutivo di ArianeGroup e ora anche Presidente dell’Associazione delle industrie spaziali europee, Eurospace, ha affermato : “Le attività spaziali sono uno dei cimenti dell’Europa e per definizione richiedono una stretta cooperazione per un successo comune. In un momento in cui la sovranità economica e strategica dell’Europa ha più che mai bisogno dello Spazio, questa nomina a capo di un’organizzazione che riunisce quasi tutte le aziende del settore è una responsabilità che accetto con entusiasmo e orgoglio. Uniti, saremo in grado di rafforzare la resilienza dell’industria europea, la sua indipendenza e la sua competitività Programmi operativi come Galileo e Copernico, o i satelliti meteorologici, le numerose missioni scientifiche ed esplorative sviluppate dall’ESA, i satelliti per telecomunicazioni e osservazione, i lanciatori Ariane e Vega sono tanti successi che contribuiscono all’influenza dell’Europa nel mondo. La nostra responsabilità è prepararci per il futuro insieme, uscendo da questa terribile crisi COVID 19, e anticipare le sfide di domani, siano esse digitali, strategiche o climatiche … L’autonomia dell’Europa in materia spaziale è essenziale per l’efficacia di numerose politiche pubbliche, il benessere e la sicurezza degli europei e la crescita economica. L’Europa ha bisogno dello spazio più che mai e lo Spazio ha bisogno dell’Europa più che mai “.

Olivier Lemaitre, segretario generale di Eurospace ha aggiunto “Sono lieto dell’elezione del nostro nuovo presidente. In un momento in cui le questioni relative allo spazio sono più vitali che mai, abbiamo bisogno di una leadership forte e di dedizione da parte dei nostri membri. Il settore spaziale è un’area in cui la concorrenza non impedisce ai produttori di collaborare facilmente ed efficacemente a beneficio di tutti. La nostra missione oggi è rendere tutti gli attori politici europei consapevoli che lo spazio non è più solo una questione tecnologica e scientifica, ma uno strumento strategico per l’economia europea e la sua influenza nel mondo. “