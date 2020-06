Montagna: anziano si perde nel Potentino mentre cerca asparagi, ritrovato dai carabinieri

Disavventura a lieto fine per un 85enne di Moliterno, in provincia di Potenza, che si è perso mentre cercava asparagi. Per la lunga assenza, preoccupata per il mancato ritorno dell’uomo a casa, la famiglia ha dato l’allarme e sono iniziate le ricerche durate varie ore. L’episodio è avvenuto ieri, con avviso di scomparsa nel pomeriggio, mentre l’uomo è stato ritrovato nella notte, all’una, in località Piagge.

Dopo l’allerta, i militari della compagnia di Viggiano hanno perlustrato la zona, partendo dal luogo in cui l’uomo era stato visto l’ultima volta, e poi sono riusciti a ritrovarlo. Era in evidente stato confusionale, seduto a terra su un terreno scosceso e ricoperto da folta vegetazione. L’uomo si era addentrato nelle campagne alla ricerca di asparagi e aveva perso l’orientamento dopo avere percorso a piedi una stradina rurale. L’uomo sta bene, solo per accertamenti precauzionali è stato accompagnato all’ospedale di Villa d’Agri.