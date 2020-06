L’Asteroid Day 2020 sarà online: il 30 giugno eventi streaming in tutto il mondo, tra i temi di quest’anno l’aumento del tasso di scoperta

La pandemia di coronavirus influenza anche l’Asteroid Day, la giornata mondiale dedicata agli asteroidi e alla loro sorveglianza il 30 giugno di ogni anno. Lanciato nel 2015 per ricordare l’asteroide che il 30 giugno 1908 brucio’ 60 milioni di alberi a Tunguska, in Siberia, l’Asteroid Day e’ oramai una iniziativa consolidata ricca di eventi in tutto il globo. L’edizione 2020 sarà online, celebrata con eventi in streaming organizzati in tutto il mondo, Italia compresa.

“Quest’anno tra i temi affrontati spiccano l’aumento del tasso di scoperta degli asteroidi, che e’ legato all’efficacia delle tecnologie che ci permettono di trovarne sempre di piu’, le missioni dedicate alla raccolta di campioni da riportare a Terra e i preparativi per la missione congiunta Usa-Europa verso l’asteroide binario Didymos“, ha detto all’ANSA il coordinatore dell’Asteroid Day in Italia, l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore e responsabile del Virtual Telescope. A fine anno infatti e’ previsto il rientro della sonda giapponese Hayabusa 2 dell’agenzia spaziale Jaxa, con i campioni dell’asteroide Ryugu, e nel 2023 e’ atteso il rientro della sonda Osiris-Rex della Nasa, che nell’agosto prossimo ha in programma di raccogliere campioni di Bennu.

“Anche quest’anno – ha detto Masi – c’e’ la fitta partecipazione di associazioni culturali, planetari, esperti, ma la pandemia non permette l’organizzazione di eventi dal vivo. Prevale quindi l’aspetto online e anche la consueta trasmissione tv dal Lussemburgo dedicata alla manifestazione quest’anno sara’ senza ospiti in studio ma collegati da remoto”. L’Italia, ha aggiunto Masi, “sin dal lancio dell’iniziativa e’ stato il primo Paese ad avere un contenitore nazionale e il successo di Asteroid Day Italia ha spinto il comitato internazionale che organizza l’evento a considerare di avere anche altri contenitori nazionali in altri paesi”. In occasione dell’Asteroid Day Italia 2020, il Virtual Telescope offrira’ una sessione osservativa in streaming prevista l’1 luglio, alle ore 01.00. Fra le altre iniziative in programma nell’evento italiano c’e’ quella dell’Unione astrofili italiani (Uai) con esperti che interverranno online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Uai.