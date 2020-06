Autista dell’autobus fa rispettare le normative sul Coronavirus e viene aggredito: colpito con calci e pugni

Un gravissimo episodio è stato denunciato dalla segreteria provinciale Faisal Cisal di Foggia: un autista delle Ferrovie del Gargano è stato aggredito ieri mattina al terminal di Foggia da un gruppo di persone dopo che l’uomo aveva detto loro che sul bus, per le normative anti-Covid, potevano salire solo 23 persone a fronte delle 100 in attesa.

L’autista – ha ricostruito il sindacato – era in partenza dal capoluogo dauno quando ha notato circa un centinaio di persone che volevano salire sul mezzo: molti hanno iniziato a colpire l’autobus e l’autista ha aperto la porta del mezzo per spiegare che potevano salire non più di 23 persone e che tutti dovevano indossare la mascherina. L’uomo è stato aggredito: alcune persone lo hanno gettato a terra colpendolo con calci e pugni.

Solo l’intervento delle forze di polizia ha riportato la calma evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le lesioni dell’autista, che ha prima portato a termine la corsa e poi è andato al pronto soccorso, sono state giudicate guaribili in una settimana.

La Puglia oggi ha segnalato solo un nuovo contagio: sono stati registrati 1.233 test per l’infezione da Coronavirus ed è risultato positivo solo un soggetto in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 133.164 test.

Sono 3.289 i pazienti guariti e 698 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 4.512, così suddivisi: