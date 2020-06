Autista scaraventata fuori dal bus a Torino: aveva chiesto a un passeggero di indossare la mascherina

Singolare episodio a Torino: nell’era del coronavirus si sa, indossare la mascherina è fondamentale per proteggere se stessi e gli altri. E così quando l’autista in un bus ha chiesto a un passeggero di indossare la mascherina, di certo non si aspettava una reazione di tale livello: il passeggero, come racconta La Stampa, ha afferrato la donna e l’ha scaraventata fuori dal mezzo.

Era stata un’altra passeggera a segnalare la violazione, chiedendo a Lena Conte, la conducente del mezzo, di accertarsi della situazione. La donna, particolarmente insistente, ha spinto Lena all’azione pena una segnalazione e l’accusa di negligenza. Così, nonostante la paura, la conducente una volta giunta alla fermata ha invitato il passeggero all’utilizzo della mascherina: il 30enne però non ha assecondato la richiesta. Tutt’altro, l’ha prima afferrata e dopo spinta. Morale della favola: Lena è finita ricoverata al Mauriziano per contusioni a braccia e gambe con cinque giorni di prognosi.

“L’aggressore e la donna che aveva insistito perché intervenissi si sono allontanati. A chiamare la polizia è stata un’automobilista che si trovava dietro al pullman. Ha visto la scena ed è intervenuta”. E gli altri passeggeri? “Si sono innervositi perché la corsa non ripartiva. Hanno sbattuto fuori un altro che era senza mascherina. Il clima sui mezzi è questo: la gente è una bomba a orologeria”.

Lena fa questo mestiere da 12 anni, ma, racconta a La Stampa, ha notato che il post-covid lo ha reso particolarmente pesante. La paura di un possibile contagio si ripercuote infatti notevolmente sulla sua categoria, costretta a fronteggiare quotidiane tensioni sui mezzi.