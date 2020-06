15 bambini nati in un solo giorno all’ospedale di Cremona, tra le città più colpite dal Coronavirus: un “inno alla vita” nell’Italia post-epidemia

L’epidemia di coronavirus ha strappato via tanti anziani all’affetto dei propri cari in Italia, una grande perdita che ha segnato e continuerà a segnare la società. Ora fortunatamente la situazione nel nostro Paese è nettamente migliorata e alle immagini di morte e disperazione che hanno caratterizzato la prima fase dell’epidemia, l’Italia vuole rispondere con immagini di vita e speranza. Lo stesso messaggio che arriva dall’ospedale di Cremona, una delle zone più colpite dall’epidemia in Italia. “Un inno alla vita! 15 bambini nati in un solo giorno! È il record festeggiato dai sanitari dell’ospedale di Cremona, una delle città più colpite dal coronavirus. È bello leggere notizie che mettono di buonumore!“, ha scritto sul proprio profilo Facebook Mara Carfagna, commentando l’immagine che trovate in alto nell’articolo.