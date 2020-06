Fascino, eleganza e tecnologia all’avanguardia si combinano in Bering 145, superyacht lussuoso da 45 metri [GALLERY]

Bering 145 è un superyacht di 45 metri progettato dal team interno di architetti e ingegneri navali della Bering Yachts. Ha uno scafo in acciaio a dislocamento totale di 514 tonnellate. Attualmente in costruzione, questo modello transoceanico combina eleganza, velocità e tecnologia all’avanguardia e rappresenta il più grande yacht costruito finora dalla Bering Yachts.

Il sistema di propulsione ibrido di Bering 145 guida le eliche con motori elettrici caricati da una serie di batterie, a loro volta ricaricate da generatori elettici ad alta efficienza e a velocità variabile. Attracco e ormeggio sono possibili in modalità elettrica. L’autonomia in modalità ibrida è di oltre 12.000 miglia ad una velocità di crociera di 9 nodi. E con la sua enorme capacità di carburante di 95.6000 litri, può viaggiare per oltre 4.500 miglia nautiche con potenza convenzionale ad una velocità di crociera minima di 8 nodi. La massima velocità dello yacht è di 15 nodi.

Bering 145 presenta un layout a 6 cabine estremamente funzionale. La cabina armatoriale si trova sul ponte principale verso prua con vetrate di oltre 9,5m². Le 5 cabine per gli ospiti si trovano sul ponte inferiore. Prevista una capacità totale di 12 membri dell’equipaggio con la cabina del Capitano dietro alla cabina di comando. Il ponte principale ospita un enorme salone con una zona pranzo per 12 persone e una luminosa area salotto. Una seconda zona pranzo si trova sulla sky lounge del ponte superiore. Presenta anche uno spazioso beach club a poppa, che offre 40m² di spazio all’aperto per l’intrattenimento e il relax. Sul flybridge, c’è anche una zona SPA, bar e gas grill, tra i numerosi comfort di lusso.

Nella gallery scorrevole in alto, le foto più belle di questo superyacht progettato con attenzione sia alle capacità di navigazione che al divertimento e relax dei suoi ospiti.