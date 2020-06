Bimbo di 6 anni cade dal 3° piano, in prognosi riservata

Un bimbo è caduto ieri sera dalla finestra dell’appartamento al 3° piano in cui vive a Santa Maria Codifiume (Ferrara): l’eliambulanza l’ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita: secondo i primi accertamenti dei Carabinieri si potrebbe escludere un fatto doloso e ipotizzare un fatto accidentale.

Una prima ricostruzione porta a ritenere che il bimbo, 6 anni, recatosi in bagno, si sarebbe arrampicato sul davanzale della finestra da dove avrebbe perso l’equilibrio.

In casa erano presenti la madre e altri quattro minori.