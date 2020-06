Bimbo cade in un fosso con la bici in Toscana: resta in osservazione

Resta ricoverato in osservazione all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma secondo quanto riferito dal nosocomio, non ha riportato lesioni gravi come appreso in un primo momento, il bambino di dieci anni, di Quarrata (Pistoia), che si è ferito dopo essere finito in un fosso con la bicicletta. Il bimbo era in quel momento insieme al padre, ognuno sul proprio mezzo. Dopo la caduta il bambino e’ stato trafitto all’altezza dell’inguine da un ferro. Il padre ha chiamato subito i soccorsi. Il 118 ha ritenuto necessario far intervenire sul posto l’elicottero Pegaso, per il trasporto del piccolo d’urgenza a Firenze. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.