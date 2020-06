Incredibile a Pistoia: abbandonano un boa Constrictor in strada, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

E’ andato a gettare i rifiuti nei cassonetti e ha trovato un boa, ben custodito dentro una teca in vetro, ma abbandonato oggi pomeriggio in località Villa di Piteccio, nel comune di Pistoia. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno ricevuto una segnalazione da un cittadino: la teca con l’enorme rettile, presumibilmente della famiglia boidae essendo un “Boa Constrictor“, è stata trovata proprio vicino a un cassonetto dei rifiuti. Con l’aiuto dei vigili del fuoco, il boa è stato trasportato e consegnato allo zoo di Pistoia per la custodia. L’animale, che rientra tra le specie protette, era visibilmente malnutrito. I carabinieri forestali hanno provveduto a sottoporre a sequestro penale il rettile con affidamento in custodia giudiziaria allo zoo. E’ stata sporta denuncia contro ignoti per detenzione ed abbandono di animale sottoposto a tutela Cites e maltrattamento.