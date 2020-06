E’ un albero ad alto fusto quello che è caduto in Viale Carnaro, in zona Montesacro a Roma, finendo rovinosamente su alcuni scooter e auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte. La strada e’ stata chiusa al traffico. E’ accaduto alle 5,45 circa e la strada è stata chiusa al traffico.