Cade calcestruzzo da un cavalcavia dell’autostrada A12: pericolo per gli automobilisti, chiusa la carreggiata [FOTO]

Alcune parti di calcestruzzo del cavalcavia di via Poggio Bellavista, a Santa Marinella, si sono staccati questa mattina riversandosi sull‘autostrada A12. Sul posto sono intervenuti i tecnici dei vigili del fuoco e in base alle prime verifiche è emerso un leggero dissesto in prossimità di un giunto, come si può vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In attesa di esami più approfonditi, anche strumentali, da parte del Gestore, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione nord al km 48,60. Il traffico veicolare è regolato a senso unico alternato sull’altra carreggiata.