Cade su un sentiero dell’Etna: soccorso escursionista infortunato

Un escursionista si è infortunato per una caduta sul sentiero che porta all’Ilice di Carrinu, uno degli alberi secolari presenti sull’Etna, nel territorio di Milo.

Allertati dal 118, i tecnici della Stazione Etna Sud della XXI Zona Alpina del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in stretto coordinamento e collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, hanno raggiunto in poco tempo l’escursionista sul sentiero.

I tecnici hanno trattato l’infortunato sul posto, immobilizzando le sospette fratture a polso e caviglia, per trasportarlo mediante barella portantina fino al mezzo fuoristrada del Sass. In seguito l’escursionista è stato affidato ai sanitari del 118.