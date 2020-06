Meteo, ondata di caldo in Europa: sfiorati i +32°C a Londra, è la giornata più calda dell’anno per il Regno Unito [FOTO]

L’ondata di caldo che sta interessando l’Europa occidentale ha prodotto la giornata più calda dell’anno finora nel Regno Unito. L’Aeroporto Heathrow di Londra ha raggiunto i +31,9°C oggi pomeriggio e le temperature potrebbero spingersi fino a +33°C nel sud-est del Paese. I picchi di temperatura sono diffusi in particolare attorno a Londra e in altre zone dell’Inghilterra centro-meridionale, con valori diffusi tra +28°C e +30°C. Il record di giugno attualmente sono i +35,6°C registrati a Southampton il 28 giugno 1976.

Il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale del Regno Unito, ha diramato un’allerta caldo di livello 2. I britannici hanno affollato le spiagge per godersi il bel tempo e combattere il caldo (vedi foto della gallery scorrevole in alto), mentre i veterinari hanno fatto un appello ai proprietari di cani, per chiedere di evitare di far fare esercizio agli animali durante la parte più calda della giornata. Medici e meteorologi hanno avvisato la popolazione a prendere precauzioni extra per evitare il pericolo di colpi di calore e insolazioni.

L’impennata estiva delle temperature nel Paese, al di sopra delle medie stagionali, è prevista almeno fino a domani.