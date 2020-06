Caldo Roma: +3,8°C in città, “sostituire le alberature”

“Da 1970 ad oggi la temperatura è aumentata di 3,8 gradi a Roma”, lo ha dichiarato Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia intervenendo nella trasmissione Bella Roma in onda su Radio Cusano Tv Italia. “Buona gestione vuol dire anche saper sostituire gli alberi nel momento in cui è giusto – prosegue Brunori-. Quando il rischio che l’albero caschi e faccia male alle persone è elevato, quando i servizi ecosistemici di queste piante sono ridotti, è fondamentale prendere delle decisioni gestionali corrette. Sappiamo che la capitozzatura degli alberi è una pratica sbagliata e fa pagare di più al cittadino, perché sembra che le cose vadano bene e invece la pianta prende una forma che non è naturale. Inoltre sostituire le alberature permette di avere piante adatte al nuovo clima”.