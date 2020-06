Camera: Lega, ‘Giunta respinge ricorso Saltamartini, maggioranza salva poltrone’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Pd, 5S e Leu sono ormai spaccati su tutto, ma quando si tratta di salvare la poltrona ritrovano subito l’intesa. La decisione della Giunta delle elezioni della Camera di respingere, solo a maggioranza e con l’astensione di Iv, il ricorso della collega Saltamartini sull’elezione del deputato pentastellato Cubeddu, proclamato eletto nel collegio uninominale 12 della Circoscrizione Lazio 1, lo conferma. Non si capisce ancora sulla base di quale principio”. Lo affermano i deputati della Lega Cristian Invernizzi e Marco Maggioni, capogruppo e vicepresidente della Giunta delle Elezioni della Camera.

“Dalle prime verifiche -spiegano- sulle schede bianche e nulle, proprio Saltamartini -eletta comunque nel proporzionale- risulta infatti in vantaggio di 155 voti. Grottesco che non sia stato possibile effettuare il riconteggio delle schede, rese illeggibili dall’allagamento avvenuto nel locale del Tribunale di Tivoli dove erano conservate. Ma ancor di più lo è chi si indigna solo a parole dei privilegi della casta salvo poi restare aggrappato con le unghie alla poltrona. Alla faccia della democrazia e della volontà della maggioranza dei cittadini elettori”.