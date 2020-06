Camion-cisterna esplode in autostrada, crollano diversi edifici: almeno 10 morti e 100 feriti in Cina [FOTO e VIDEO]

Terrificante incidente su un’autostrada cinese nei pressi della citta’ di Wenling, nella provincia orientale dello Zhejiang. A seguito dell’esplosione di un camion cisterna, almeno 10 persone sono morte e piu’ di 100 sono rimaste ferite, hanno reso noto i media locali, secondo cui la forza dell’esplosione ha causato il crollo di diversi edifici della zona. In alcuni video dell’incidente pubblicati dai media statali, si vede un’enorme palla di fuoco levarsi verso il cielo. Si vede anche un grosso rottame volare in aria, per poi schiantarsi su alcuni edifici vicini. Un altro video mostra i resti dell’autocisterna e diversi pneumatici di camion schiantati contro un edificio, ridotto in macerie.

Soccorritori al lavoro per liberare le vittime intrappolate sotto le macerie. Nelle foto della gallery scorrevole in alto e nel video in fondo, tutte le immagini del terribile incidente.

Gli incidenti stradali mortali sono comuni in Cina, dove le normative sul traffico sono spesso infrante o non applicate. Secondo le autorita’, 58.000 persone sono state uccise in incidenti in tutto il Paese nel solo 2015, le ultime cifre disponibili.