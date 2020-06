Caos Procure: Bernini, ‘non basta capro espiatorio, giustizia va riformata’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “L’espulsione dell’ex presidente Palamara dall’Anm è una decisione attesa, ma non basta certo la logica del capro espiatorio per mondare dai peccati la degenerazione di una parte della magistratura in lotta di potere fra correnti a scapito della credibilità della giustizia”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“Resti da monito, in questo senso, il giudizio espresso dal professor Cassese: ‘Le procure sono diventate la rovina della magistratura, un quarto potere dello Stato’. Ci vuole una radicale riforma della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere, ed è significativo che lo stesso Violante la pensi come noi sulla necessità di sdoppiare il Csm”, conclude l’esponente azzurra.