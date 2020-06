Nota catena di supermercati ritira dagli scaffali numerosi salumi: sono contaminati da Listeria [MARCHIO E INFO]

La catena di supermercati Carrefour sta ritirando in Francia diversi tipi insaccati: si tratta di mortadella, prosciutto, salame, antipasto misto bio, bresaola, coppa e speck del Trentino, confezionati dal salumificio italiano Fumagalli di Como. Il prodotto è stato ritirato dagli scaffali per una contaminazione da Listeria monocytogenes. Il richiamo massiccio dei prodotti in questione ha portata la catena ad avviare una campagna di richiamo avvisando i clienti sia tramite i siti web che attraverso un comunicato stampa, nel quale si invitano gli acquirenti a non consumare gli insaccati, ma riportarli al punto vendita. Si tratta di salumi confezionati in busta con il marchio Carrefour bio e Carrefour Sélection. La notizia è stata pubblicata anche Sistema di allerta rapido europeo (Rasff). Carrefour ha attivato un numero verde per i consumatori: 08 05 900 024. Come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’azienda produttrice non ha ancora reso noto se si tratta di un criticità inerenti i lotti venduti in Francia, oppure se è interessato anche il commercio italiano.