Carrello di treno esce dai binari, intervento ancora in corso

Ancora sospeso il traffico ferroviario tra Monfalcone e Trieste, dopo l’incidente verificatosi lunedì pomeriggio in seguito all’uscita dai binari di un carrello di un treno regionale.

Il deragliamento sarebbe stato causato dalla presenza di sassi sui binari, una piccola frana.

Sul posto tecnici Rfi e una squadra di rocciatori, che sta mettendo in sicurezza la parete di roccia.

Il traffico ferroviario viene svolto in queste ore da un servizio sostitutivo di bus.