I cavallucci marini trovano casa nello Stretto di Messina: la meraviglia degli ippocampi tra Calabria e Sicilia

Colonie di cavallucci marini hanno scelto lo Stretto di Messina come casa. Sono infatti presenti diverse colonia di Hippocampus che hanno trovato nelle acque tra Calabria e Sicilia il loro habitat ideale. La presenza degli ippocampi, diventati un’attrazione per gli amanti della natura, è la prova che il mare dello Stretto è pulito e salubre.

Generalmente, i cavallucci marini sono lunghi dai 2-3 centimetri fino a 7-8, ma nelle acque dello Stretto di Messina possono raggiungere fino ai 10 centimetri a causa del cosiddetto “gigantismo dello Stretto”. Nell’area tra Scilla e Cariddi, infatti, le specie ittiche tendono a superare le loro dimensioni normali vista la sovrabbondanza di sostanze nutritive garantita dal continuo ricambio delle correnti.

Gli ippocampi sono animali monogami e rappresentano una particolarità nel mondo animale: è l’unica specie in cui è il maschio a partorire i piccoli. Sono rari, purtroppo, e rischiano l’estinzione a causa dell’inquinamento che sta distruggendo il loro l’habitat naturale, per via della pesca a strascico, del commercio degli acquari e del mercato alimentare.