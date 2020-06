Mille anni fa gli uomini primitivi usavano cocaina e altre piante psicotrope: trovato fascio rituale in una sepoltura

Mille anni fa, i nativi americani del Sud America usavano più piante psicotrope – con molta probabilità simultaneamente – per indurre allucinazioni e alterare la coscienza, secondo un team internazionale di antropologi. “Sapevamo già che gli psicotropi erano importanti nelle attività spirituali e religiose delle società delle Ande centro-meridionali, ma non sapevamo che queste persone usavano così tanti composti diversi e forse li combinavano insieme“, ha detto Jose Capriles, assistente professore di antropologia, Penn State. “Questo è il maggior numero di sostanze psicoattive mai trovate in un singolo assemblaggio archeologico dal Sud America“.

I ricercatori stavano cercando antiche occupazioni nei rifugi di roccia a secco dell’ormai asciutta valle del fiume Sora nella Bolivia sudoccidentale quando hanno trovato un fascio rituale come parte di una sepoltura umana. Il fascio – legato in una borsa di cuoio – conteneva, tra le altre cose, due compresse per tabacco da fiuto (usate per polverizzare le piante psicotrope in tabacco da fiuto), un tubo da tabacco da fiuto (per fumare piante allucinogene) e una busta composta da tre musi di volpe.

Il team ha utilizzato la datazione al radiocarbonio con spettrometria di massa dell’acceleratore per determinare l’età della borsa in pelle esterna e ha scoperto che aveva circa 1.000 anni. “Questo periodo in questo luogo è associato alla disintegrazione dello stato di Tiwanaku e alla nascita di politiche regionali“, ha precisato Capriles. Inoltre, il team ha utilizzato un bisturi per ottenere una minuscola raschiatura dall’interno della custodia del muso di volpe e ha analizzato il materiale utilizzando la cromatografia liquida con spettrometria di massa in tandem.

“Questo metodo è altamente sensibile e molto efficace per rilevare la presenza di minuscole quantità di composti specifici da campioni molto piccoli“, ha affermato Melanie Miller, postdottorato presso l’Università di Otago, in Nuova Zelanda, e affiliato di ricerca presso l’Università della California, Berkeley, che era responsabile dell’analisi dei campioni.

I ricercatori hanno identificato la presenza di più composti psicoattivi – cocaina, benzoilecgonina (il metabolita primario della cocaina), armina, bufotenina, dimetiltriptamina (DMT) e possibilmente psilocina (un composto presente in alcuni funghi) – da almeno tre diverse specie vegetali (probabilmente Erythroxylum coca , una specie di Anadenanthera e Banistesteriopsis caani). Secondo Capriles, la custodia del muso di volpe apparteneva probabilmente a uno sciamano.

“Gli sciamani erano specialisti rituali che avevano conoscenza delle piante e di come usarle come meccanismi per interagire con esseri soprannaturali, compresi antenati venerati che si pensava esistessero in altri regni“, ha detto Capriles. “È possibile che lo sciamano proprietario di questa sacca abbia consumato contemporaneamente più piante diverse per produrre effetti diversi o estendere le sue allucinazioni“. Capriles ha osservato che la co-occorrenza di armina e DMT, che sono gli ingredienti primari dell’ayahuasca – una bevanda che si dice induca allucinazioni e alterazione della coscienza – nella confezione suggerisce l’uso di questa bevanda come uno dei farmaci nella kit di sciamani.

“Alcuni studiosi ritengono che l’ayahuasca abbia origini relativamente recenti, mentre altri sostengono che potrebbe essere stato usato per secoli o addirittura per millenni” , ha detto Capriles. “Data la presenza di armina e DMT insieme nel sacchetto che abbiamo trovato, è probabile che questo sciamano abbia ingerito questi contemporaneamente per raggiungere uno stato allucinogeno, sia attraverso una bevanda, come l’ayahuasca, sia attraverso un tabacco composito che conteneva queste piante in un singola miscela. Questa scoperta suggerisce che l’ayahuasca potrebbe essere stata usata fino a 1.000 anni fa. ”

Non solo la presenza di numerosi composti suggerisce l’uso simultaneo di farmaci e l’uso precedente dell’ayahuasca, in particolare, ma indica anche intricate conoscenze botaniche da parte del proprietario del sacchetto e uno sforzo per acquisire piante allucinogene, poiché le piante provenivano da diverse regioni del Sud America per lo più tropicale.