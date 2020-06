Conte: ‘Confindustria? Governo deve farsi carico di tutto il Paese’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Una Confindustria agguerrita nel confronto col l’esecutivo? “La dialettica non mi spaventa, è giusto che gli industriali avanzino proposte concrete, poi su alcune possiamo mantenere anche diversità di visione. Noi abbiamo presentato il nostro piano di rilancio, abbiamo chiesto anche a Confindustria di farci pervenire le loro osservazioni di cui sicuramente terremo conto. Su alcune misure confido di averla dalla nostra parte, su altre ci può essere diversità di posizioni. L’importante è lavorare per lo stesso obiettivo, per un’Italia più moderna, digitale, con infrastrutture più sicure, più verde e più inclusiva. Il governo deve farsi carico non solo degli interessi di una determinata categoria ma di tutto il paese, noi abbiamo una responsabilità ad ampio raggio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella conferenza a Villa Pamphili sugli Stati generali dell’EConomia.