Coronavirus: Alberto Angela spiega perché “lo abbiamo affrontato in modo encomiabile: ci hanno salvati 3mila anni di storia”

“Abbiamo affrontato la pandemia in modo encomiabile: 3mila anni di storia ci hanno salvati“: lo ha affermato Alberto Angela, in un’intervista a Panorama.

Il divulgatore scientifico ha sottolineato come “l’Italia abbia agito subito e nella direzione giusta. Ma soprattutto con grande saggezza, grazie alla nostra storia e cultura. Quando ci siamo trovati di fronte all’emergenza, le generazioni che ci hanno preceduto, e che sono nel nostro Dna culturale, ci hanno sussurrato le scelte da fare“. “E’ una saggezza antica quella che abbiamo visto all’opera in Italia contro il Covid. Altri Paesi sono inciampati – ha spiegato – perché non hanno il nostro passato. E il buon senso ci ha permesso di agire nel modo giusto e all’unisono. Le cose stanno gradualmente migliorando, ma dobbiamo tenere duro, e continuare a vigilare, perché non è ancora finita“.

“Dobbiamo ricordare chi non c’è più, così come chi, per salvarci, ha rischiato la vita. Dobbiamo ricordare poi chi ha perso il lavoro. Facciamo le vacanze in Italia e aiutiamo chi è rimasto e ha combattuto. Ricompensiamo il Paese, i borghi, le città d’arte“.