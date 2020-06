Coronavirus: gli americani mai così infelici da 50 anni

Il 2020 è stato (sinora) un anno difficile per gli americani. Secondo uno studio sul ‘Covid Response Tracking Study’ del Norc all’University of Chicago, i cittadini Usa non sono mai stati così infelici in quasi 50 anni.

Il sondaggio, condotto alla fine di maggio – tiene quindi conto del periodo di lockdown a causa del coronavirus – attinge alle ricerche dal General Social Survey, che ha raccolto dati ogni due anni dal 1972. La proiezione, riportata dai media statunitensi, rivela che solo il 14% degli americani dice di essere molto felice, percentuale che nel 2018 era al 31% e non è mai scesa sotto il 29% da quando sono registrati i dati.

Tra gli altri risultati, si apprende che gli americani sono meno ottimisti riguardo al miglioramento della qualità della vita per la prossima generazione rispetto agli ultimi 25 anni.

Solo il 42% infatti è convinto che quando i loro figli avranno la loro età, il loro tenore di vita sarà migliore (nel 2018 era al 57%). Circa il doppio degli americani si sente più solo oggi rispetto al 2018, e il dato non sorprende viste le norme imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Rispetto alle indagini condotte dopo l’assassinio del presidente John F. Kennedy nel 1963 e dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, tuttavia, è meno probabile che gli americani riferiscano reazioni di stress emotivo e psicologico a seguito dell’epidemia.