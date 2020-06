Coronavirus, il genetista Novelli: “Anticorpi monoclonali anti-Covid in autunno”

“Supponiamo, con i nostri studi in corso, di poter avere anticorpi monoclonali contro l’infezione da Covid-19 già in autunno ma il problema è poi la produzione farmaceutica su larga scala, e per questo bisogna favorire l’iterazione pubblico-privato”. Lo ha affermati il genetista Giuseppe Novelli dell’Università Tor Vergata di Roma in audizione in commissione Affari sociali della Camera. Nel mondo “si sta investendo molto su tali anticorpi, che sarebbero il primo farmaco ad hoc per bloccare il virus“, ha detto.

Si tratta, ha spiegato Novelli, di “anticorpi selezionati e purificati. Sono farmaci molto sensibili che già usiamo in clinica per vari patologie. Rispetto all’infezione da Covid, la messa a punto di anticorpi monoclonali mirati potrà avere dei tempi molto brevi, nell’ordine di alcuni mesi”. Una fase 1 di sperimentazione, ha ricordato, “è già autorizzata in Usa. Ma anche in Italia ci sono gruppi di collaborazione internazionale attivi“. Dunque, “molti paesi li stanno testando ma – ha concluso l’esperto – è urgente fare delle sperimentazioni anche in Italia, con la produzione nel nostro paese in piccoli lotti”.