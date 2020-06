Coronavirus: trovato un mix dei due anticorpi più ‘potenti’

Un potente mix di due anticorpi può essere usato come promettente terapia antivirale contro Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19. A individuarlo sono stati i ricercatori della Università del Maryland che, in un lavoro pubblicato sulla rivista Science, hanno raccontato di come questo mix abbia già superato i test di laboratorio.

A partire dalla prossima settimana sarà avviato uno studio clinico per un trattamento per i pazienti di Covid-19. Gli anticorpi sono proteine ​​che il sistema immunitario produce naturalmente in risposta agli ‘invasori’ del corpo come virus e batteri. Le terapie con anticorpi furono provate per la prima volta alla fine dell’Ottocento, quando i ricercatori hanno usato un siero derivato dal sangue di animali infetti per trattare la difterite.

Per produrre i cosiddetti anticorpi monoclonali per un cocktail anti Covid-19, i ricercatori hanno prima identificato quali anticorpi combattono il nuovo coronavirus in modo più efficace. Grazie anche ad alcuni topi geneticamente modificati per produrre anticorpi umani ne hanno scovati quattro dei più potenti per determinarne il potenziale di forza per distruggere Sars-Cov-2. E’ stato qui che poi hanno selezionato i due che formano il mix piu’ potente.