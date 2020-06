Coronavirus, Antony Fauci: “Gli Usa rischiano i 100.000 contagi al giorno”

Gli Stati Uniti stanno andando “nella direzione sbagliata”, rischiamo 100mila nuovi contagi al giorno. Il monito è dell’immunologo Anthony Fauci, che oggi si è detto “molto preoccupato” durante un’audizione in Senato.

“Siamo nella direzione sbagliata, chiaramente ora non abbiamo un controllo totale”, ha affermato il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive. “Non sarei sorpreso” che si possa arrivare a 100mila contagi giornalieri se non si cambia passo, ha dichiarato lo scienziato, dopo che gli Stati Uniti hanno registrato ieri 41mila casi positivi. Fauci ha detto di non poter fare stime sui morti. “Penso sia importante dire a voi e al pubblico americano che sono molto preoccupato perché potrebbe andare molto male”, ha sottolineato.