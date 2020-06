Coronavirus: baby boom nel 2021 nelle Filippine, potrebbero nascere 214mila bambini in più

Nelle Filippine il prossimo anno di prospetta un vero e proprio baby boom.

Secondo le previsioni dell’Istituto per la Popolazione dell’Università delle Filippine e del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, nel 2021 potrebbero nascere 214mila bambini in più, “figli” del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus: le limitazioni hanno avuto ripercussioni anche sull’accesso ai servizi di pianificazione familiare, relativi alle comunità più vulnerabili e alle gravidanze non pianificate, in un Paese con 107 milioni di abitanti.

Secondo il Guardian, si potrebbe registrare il numero più alto di nascite in 20 anni: nel 2021 potrebbero nascere fino a quasi 1,9 milioni di bambini, ben più che in qualsiasi anno dal 2000.