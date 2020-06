Coronavirus, Bertolaso: “L’estate trascorrerà tranquilla ma dobbiamo prepararci agli scenari negativi del prossimo inverno”

“L’estate trascorrerà tranquilla, ma dal prossimo autunno temo ci saranno problemi sanitari, e non solo in Italia, con l’interferenza di altre epidemie“: lo ha affermato l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa con il governatore siciliano Nello Musumeci. “Abbiamo il dovere, come istituzioni, di far trascorrere questi mesi estivi in tranquillità a chi vorrà fare un periodo di vacanza, ma le Istituzioni devono lavorare per prepararsi agli scenari negativi del prossimo inverno“.

“Il 27 maggio non sapevamo ancora se il 3 di giugno si sarebbe riaperto. Molto è cambiato e ho valutato la app come utile e di semplice utilizzo e può essere d’aiuto“, ha affermato il coordinatore del progetto di sicurezza sanitaria della Regione siciliana riferendosi a “Sicilia sicura“. “All’inizio l’app era pensata per poche persone e adesso è finalizzata a tutti coloro che vorranno venire a trovare la Sicilia“. “Da oggi al primo di luglio questa app si attrezzerà e organizzerà, i medici si saranno insediati con gli infermieri; faremo simulazioni, testeremo il numero verde… Siamo convinti che la risposta dei turisti sarà alta, perché quello che si trova in questa regione non c’è altrove“.

L’app, ha spiegato l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, non si sovrappone a Immuni: “Serve a mettere il cittadino con immediatezza in contatto con il sistema sanitario regionale, mentre Immuni serve a tracciare persone diverse. Il costo dell’applicazione è di poche decine di migliaia di euro“.