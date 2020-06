Coronavirus, i DATI di oggi sono CLAMOROSI: in Lombardia oltre 2,5 milioni di casi in base ai test sierologici, già guariti e immuni!

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 56 morti, 1.747 guariti e 392 nuovi casi su 62.472 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo lo 0,6% dei test effettuati, uno dei risultati migliori dall’inizio della pandemia. In Lombardia ci sono stati 272 nuovi casi su 14.837 tamponi, per una percentuale dei positivi sui controllati dell’1,8%.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

236.305 casi totali *



34.223 morti

173.085 guariti

* Il numero totale dei casi è aumentato rispetto a ieri di appena 163 unità a fronte di 392 nuovi casi giornalieri, perchè la Regione Campania ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendo 229 unità: si trattava di secondi o terzi tamponi risultati positivi per gli stessi pazienti già in precedenza conteggiati tra i casi noti.

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 28.997. Questi pazienti sono così suddivisi:

3.893 ricoverate in ospedale ( 13% )

( ) 236 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 24.877 in isolamento domiciliare ( 86% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 9 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 238 in meno, per un totale di 247 ricoveri in meno.

Coronavirus, clamorosi esiti dei test sierologici in Lombardia: positivo più del 25% dei cittadini sottoposti a prelievo, su scala Regionale in base al campione significa che ci sono oltre 2 milioni e mezzo di positivi già guariti e quindi immuni

Intanto in Lombardia su 264.024 prelievi ematici per i test sierologici a cui sono stati sottoposti 161.695 cittadini e 102.329 operatori, più del 25% è risultato positivo al Covid-19. “Gli esiti di questi test sierologici – ha detto l’assessore Gallera – hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori“. E’ un’ottima notizia, perchè significa che oltre il 25% della popolazione Lombarda (più di due milioni e mezzo di abitanti) ha già contratto il virus, e la stragrande maggioranza è guarita senza neanche accorgersene. In questi casi, i positivi al test sierologico vengono sottoposti al tampone per capire se la malattia è ancora in atto. Gallera ha specificato che in media “meno del 10% dei cittadini positivi al sierologico risulta positivo anche al tampone“.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: