Coronavirus, oggi in Italia altri 66 morti ma i guariti superano i 180 mila: la ritirata continua, tutti i DATI

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 66 morti, 1.089 guariti e 333 nuovi casi su 58.154 tamponi. Appena lo 0,57% dei test processati nelle ultime 24 ore è risultato positivo, a testimonianza di quanto il virus stia circolando sempre di meno nonostante tutte le riaperture concesse da ormai svariate settimane. In Lombardia ci sono stati 216 nuovi casi, di cui 54 accertati a seguito di test sierologico, a fronte di 11.475 tamponi (positivo appena l’1,9%). Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

238.159 casi totali



34.514 morti

180.544 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 23.101. Questi pazienti sono così suddivisi:

2.867 ricoverate in ospedale ( 12,4% )

( ) 168 ricoverate in terapia intensiva ( 0,7% )

( ) 20.066 in isolamento domiciliare ( 86,9% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 5 pazienti in più rispetto a ieri, e negli altri reparti 246 in meno, per un totale di 241 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: