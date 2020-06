Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: appena 24 morti, la metà di ieri e il numero più basso da tre mesi. La ritirata continua

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 24 morti, 440 guariti e 224 nuovi casi su 40.545 tamponi. Appena lo 0,5% dei test processati è risultato positivo, a testimonianza di quanto il virus stia circolando sempre di meno nonostante tutte le riaperture concesse da ormai svariate settimane.

238.499 casi totali



34.634 morti

182.893 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 20.972. Questi pazienti sono così suddivisi:

2.314 ricoverate in ospedale ( 11,0% )

( ) 148 ricoverate in terapia intensiva ( 0,7% )

( ) 18.510 in isolamento domiciliare ( 88,3% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 4 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 160 in meno, per un totale di 164 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: