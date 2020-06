Coronavirus, il bollettino di oggi: in Italia 34 morti e 296 nuovi casi, continuano a diminuire i ricoverati

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile, oggi in enorme ritardo rispetto al consueto bollettino delle 18: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 34 morti, 614 guariti e 296 nuovi casi su 56.061 tamponi. Appena lo 0,52% dei test processati è risultato positivo, a testimonianza di quanto il virus stia circolando sempre di meno nonostante tutte le riaperture concesse ormai da mesi. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

239.709 casi totali



34.678 morti

186.725 guariti

Aumenta ulteriormente il ritmo con cui diminuiscono le persone attualmente ammalate e quelle ricoverate. In Italia, infatti, gli attualmente positivi al Coronavirus sono 18.303. Questi pazienti sono così suddivisi:

1.515 ricoverate in ospedale ( 8,3% )

( ) 103 ricoverate in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 16.685 in isolamento domiciliare ( 91,2% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 4 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 95 in meno, per un totale di 99 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: