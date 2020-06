Coronavirus, oggi in Italia ancora 71 morti e 321 nuovi casi: continua a diminuire il numero dei ricoverati, tutti i DATI

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati sono sempre più confortanti rispetto all’evoluzione del contagio, in arretramento da record: nelle ultime 24 ore ci sono stati 71 morti, 846 guariti e 321 nuovi casi su 37.299 tamponi. E’ risultato positivo lo 0,86% dei test effettuati, una percentuale molto bassa ma in lievissimo rialzo rispetto agli ultimi dieci giorni. Ben 237 nuovi casi sono stati registrati nella sola Lombardia, pari al 73,8% del totale odierno d’Italia. Oltre alla provincia di Bolzano, ci sono 8 Regioni a zero nuovi contagi: Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

233.836 contagiati



33.601 morti

160.938 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 39.297. Questi pazienti sono così suddivisi:

5.742 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 353 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 33.202 in isolamento domiciliare ( 84% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 55 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 174 in meno, per un totale di 229 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: