Coronavirus, oggi in Italia boom di tamponi e CROLLANO i nuovi casi. Anche in Lombardia. DATI, GRAFICI e TABELLE

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 72 morti, 1.297 guariti e 270 nuovi casi su 72.485 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo appena lo 0,37% dei test effettuati. I dati sono molto confortanti anche nel focolaio principale della pandemia in Italia, la Lombardia, dove oggi ci sono stati 142 nuovi casi (oltre la metà di quelli di tutt’Italia) su 13.696 tamponi effettuati, con una percentuale dei positivi sui controllati dell’1,04%, la più bassa in assoluto dall’inizio della pandemia.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

234.801 contagiati



33.846 morti

165.078 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 35.877. Questi pazienti sono così suddivisi:

5.002 ricoverate in ospedale ( 13,9% )

( ) 293 ricoverate in terapia intensiva ( 0,8% )

( ) 30.582 in isolamento domiciliare ( 85,2% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 23 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 299 in meno, per un totale di 322 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: