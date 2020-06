Coronavirus, bilancio Italia supera i 34 mila morti ma c’è un boom di guariti e dimessi dagli Ospedali: tutti i DATI di oggi

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 79 morti, 2.062 guariti e 283 nuovi casi su 55.003 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo lo 0,5% dei test effettuati, uno dei risultati migliori dall’inizio della pandemia. All’interno del dato nazionale, in Lombardia ci sono stati 192 nuovi casi su 9.848 tamponi, con una percentuale dei positivi sui controllati dell’1,9%. Nel totale odierno sono conteggiati 32 decessi, riferiti a giorni precedenti e non alle ultime ventiquattrore, comunicati solo oggi dalla Regione Abruzzo

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

235.561 contagiati



34.043 morti

168.646 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 32.872. Questi pazienti sono così suddivisi:

4.581 ricoverate in ospedale ( 13,9% )

( ) 263 ricoverate in terapia intensiva ( 0,8% )

( ) 28.028 in isolamento domiciliare ( 85,2% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 20 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 148 in meno, per un totale di 168 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: