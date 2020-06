Coronavirus, Boris Johnson: “Il vaccino deve essere per tutti”

“Se e quando un vaccino verrà trovato, chiunque lo troverà, noi come leader mondiali abbiamo il dovere morale di fare in modo che sia disponibile per tutti. Sconfiggere” il coronavirus Sars-Cov-2 è “lo sforzo più importante” e quando ci si riuscirà “sarà un trionfo per tutta l’umanità, non una vittoria per una sola nazione”.

Lo dice il primo ministro britannico Boris Johnson, durante il summit on line “Global Goal: Unite for our Future”, per raccogliere altri fondi per la ricerca su medicinali e vaccini contro la Covid-19, la malattia provocata dal coronavirus Sars-Cov-2.