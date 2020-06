Coronavirus, Brusaferro: “Contro la pandemia serve uno sforzo coordinato”

“Questa iniziativa è un ottimo esempio di come il contrasto alla pandemia coinvolga tutti gli aspetti della nostra convivenza e richieda uno sforzo comune e coordinato. Anche in questa fase della pandemia è importante che tutti agiamo nelle prospettive dell’agenda per lo sviluppo sostenibile dove il tema ambiente, insieme a quello della salute, siano centrali”.

E’ il testo del messaggio che il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha inviato in occasione della presentazione della campagna “Alla natura non serve” sul corretto smaltimento delle mascherine e dei guanti.

“Agire in questa prospettiva richiede certamente un impegno che passa attraverso politiche integrate e sinergie istituzionali ma ha bisogno anche di una collaborazione attiva da parte dei cittadini e una forte consapevolezza dell’impatto dei nostri comportamenti” ha concluso.