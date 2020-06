Coronavirus, nella Calabria Covid-free i tifosi della Reggina festeggiano la promozione in serie B tutti ammassati in piazza [GALLERY]

Giornata di gioia nella Calabria Covid-Free: la Reggina, la squadra della città, è ritornata in serie B dopo anni di gavetta. Incontenibile l’esultanza dei tifosi che attendevano questo momento da anni: conquista meritata dal momento che stata una stagione incredibile per la squadra di Mimmo Toscano. Dopo l’annuncio gioia incredibile da parte dei tifosi che si sono riversati per strada, dalla Via Marina al Corso. Si è trattata della prima vera festa nel post-coronavirus. A Reggio Calabria infatti c’è stato 1 solo caso positivo negli ultimi 25 giorni: la città può dunque definirsi covid-free e dai numeri è evidente come sia stata la provincia meno colpita d’Italia.

Le maggiori libertà dunque non sono dovute a una negligenza da parte dei cittadini, che durante tutta la fase 1 e la fase 2 hanno dato prova di grandissima maturità rispettando lockdown, distanza di sicurezza e norme anti-Covid, quanto da una serenità che deriva dai numeri e dalla scienza.

Era il 30 Aprile quando Jole Santelli aveva, con un’ordinanza, deciso di “riaprire” in anticipo la Calabria nella quale il Covid circolava pochissimo. Ordinanza che era stata contestata dal Governo, ma che a sua volta voleva essere una contestazione verso lo stesso: risultava un paradosso infatti che la regione del Sud dovesse mantenere le medesime limitazioni della Lombardia la quale contava svariati casi in più. Paradossale se si pensa che gli stessi assembramenti sono “autorizzati” quando legati a un motivo economico, commerciale, o inerente alle industrie e alla filiera produttiva.

Anche Monza è stata promossa alla serie B, tuttavia nella città Lombarda, a causa dell’emergenza coronavirus, sono stati annullati i festeggiamenti per evitare rischi di assembramenti.