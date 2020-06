Coronavirus, la crisi sanitaria sta causando il più grande calo negli investimenti energetici globali della storia

La pandemia di coronavirus ha dato il via al più grande calo negli investimenti energetici globali della storia: si prevede che la spesa precipiti in tutti i grandi settori quest’anno, dai combustibili fossili alle rinnovabili e all’efficienza, illustra un nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE). Il declino senza precedenti è incredibile sia per la portata che per la rapidità, con serie implicazioni potenziali per la sicurezza energetica e le transizioni all’energia pulita. All’inizio del 2020, gli investimenti energetici globali erano in corsa per una crescita di circa il 2%, che avrebbe potuto significare il più grande aumento annuo nella spesa in 6 anni. Ma dopo che la crisi del COVID-19 ha portato ampie fasce dell’economia mondiale alla paralisi nell’arco di pochi mesi, ora si prevede che gli investimenti globali crollino del 20% per quasi 400 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno, secondo il rapporto dell’AIE.

“Questo storico crollo negli investimenti energetici globali è molto preoccupante per molte ragioni. Significa perdita di posti di lavoro e di opportunità economiche oggi, così come una perdita di approvvigionamento energetico di cui potremmo avere bisogno domani quando l’economia recupererà. Il rallentamento nella spesa sulle tecnologie chiave per l’energia pulita rischia anche di minare la transizione necessaria per sistemi energetici più resilienti e sostenibili”, ha dichiarato il Dott. Fatih Birol, Direttore Esecutivo dell’AIE.

La valutazione delle tendenze fino a questo punto del 2020 del rapporto World Energy Investment 2020 si basa sugli ultimi dati sugli investimenti disponibili e sugli annunci di governi e compagnie fino a metà maggio. Le stime per il 2020 quantificano le possibili implicazioni per la spesa dell’intero anno, sulla base delle ipotesi di durata dei lockdown e della forma dell’eventuale ripresa. Una combinazione di calo della domanda e prezzi più bassi significa che i proventi energetici destinati a governi e industria dovrebbero diminuire di oltre un trilione di dollari nel 2020, secondo il rapporto. Il petrolio rappresenta la maggior parte di questo declino poiché, per la prima volta, la spesa globale dei consumatori per il petrolio dovrebbe scendere al di sotto dell’importo speso per l’elettricità. A lungo termine, uno strascico post-crisi di un debito maggiore presenterà rischi duraturi per gli investimenti. Ciò potrebbe essere particolarmente dannoso per le prospettive in alcuni Paesi in via di sviluppo, dove le opzioni di finanziamento e la gamma di investitori possono essere più limitate.

Si prevede che gli investimenti globali nel petrolio e nel gas scendano di quasi un terzo nel 2020. Molte compagnie petrolifere nazionali sono disperatamente a corto di finanziamenti. Per il mercato del petrolio, se gli investimenti rimangono ai livelli del 2020, questo ridurrebbe il livello di offerta nel 2025 precedentemente previsto di quasi 9 milioni di barili al giorno, creando un chiaro rischio di mercati più ristretti se la domanda inizierà a tornare verso la sua traiettoria pre-crisi.

La spesa nel settore energetico è sulla via di una riduzione del 10% nel 2020, con segnali preoccupanti per lo sviluppo di sistemi energetici più sostenibili e sicuri. Gli investimenti nelle rinnovabili sono stati più resilienti durante la crisi rispetto ai combustibili fossili, ma la spesa sulle installazioni solari sui tetti di aziende e famiglie è stata fortemente influenzata e le decisioni sugli investimenti finali nel primo trimestre del 2020 per i progetti di energia solare ed eolica su scala industriale sono tornate ai livelli di 3 anni fa. Un calo previsto del 9% negli investimenti nelle reti elettriche quest’anno aggrava il grande calo del 2019 e la spesa per importanti fonti di flessibilità dei sistemi elettrici è in stallo, con gli investimenti negli impianti di gas naturale fermi e la spesa sugli accumulatori elettrici in via di riduzione.

“Le reti elettriche sono state un appoggio fondamentale della risposta all’emergenza della crisi sanitaria e delle attività economiche e sociali che sono state in grado di continuare durante il lockdown. Queste reti devono essere resilienti e intelligenti per evitare shock futuri ma anche per accogliere le crescenti quote di energia eolica e solare. Le tendenze degli investimenti di oggi sono chiari segnali di avvertimento per la futura sicurezza elettrica”, ha affermato Birol.

Anche l’efficienza energetica, un altro pilastro centrale delle transizioni verso l’energia pulita, sta soffrendo. Gli investimenti stimati in efficienza e applicazioni finali sono destinati a scendere del 10-15% poiché le vendite dei veicoli e l’attività di costruzione si indeboliscono e la spesa su apparecchi ed attrezzature più efficienti si riduce.

La quota complessiva della spesa energetica globale destinata alle tecnologie di energia pulita, incluse rinnovabili, efficienza, nucleare e cattura, utilizzo e stoccaggio del carbone, è stata ferma a circa un terzo negli ultimi anni. Nel 2020, salirà verso il 40% ma solo perché i combustibili fossili stanno avendo un simile colpo. In termini assoluti, rimane molto al di sotto dei livelli richiesti per accelerare le transizioni energetiche. “La crisi ha portato a emissioni più basse ma per i motivi sbagliati. Se vogliamo raggiungere una riduzione duratura delle emissioni globali, dovremo assistere ad un rapido aumento degli investimenti nell’energia pulita”, ha concluso Birol.

La crisi sanitaria sta colpendo anche l’industria del carbone, con gli investimenti nell’approvvigionamento di carbone destinati a diminuire di un quarto quest’anno. Nonostante le decisioni di continuare con nuove centrali a carbone siano diminuite di oltre l’80% dal 2015, il parco delle centrali a carbone globale continua a crescere. Sulla base dei dati disponibili e dei progetti annunciati, le approvazioni di nuove centrali a carbone nel primo trimestre del 2020, soprattutto in Cina, hanno corso al doppio del tasso osservato nell’intero 2019.