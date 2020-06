Coronavirus, De Luca: “In Campania zero contagi, a Mondragone positivi tutti trasferiti in strutture sanitarie”

Arrivano notizie positive dalla Campania, che affronta il focolaio di Mondragone. “Come comunicato dall’Unita’ di Crisi, il dato di oggi fa registrare in Campania zero contagi, zero decessi, zero ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3.151 tamponi”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Per quanto riguarda il focolaio di Mondragone, nelle cinque palazzine messe in quarantena i casi positivi sono tutti stati trasferiti in strutture sanitarie, e la signora che ha partorito la settimana scorsa, nella struttura ginecologica ‘Covid’ realizzata al Policlinico Federico II. Cioe’ in tutte e cinque le palazzine oggi non vi e’ nessun abitante positivo. Continuera’ nei prossimi giorni lo screening per gli abitanti nelle aree contigue. Sino ad ora, sui 400 tamponi processati dei circa mille cui si sono sottoposti volontariamente i cittadini, nessun caso positivo”, prosegue De Luca.

“La quarantena durera’ fino al completamento dei 14 giorni, nel corso dei quali nessuno dovra’ entrare o uscire dalle palazzine in questione– conclude il presidente della Regione Campnai- Al termine della quarantena si ripeteranno i tamponi su tutti i 750 residenti per avere e dare il massimo delle garanzie di sicurezza. Sono state create con misure tempestive e rigorose le condizioni per spegnere immediatamente il focolaio, anche grazie all’intervento massiccio delle forze dell’ordine e dell’Esercito da me richiesto gia’ lunedi’ scorso”.